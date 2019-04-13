Самый большой в мире самолет совершил первый полет

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Двухфюзеляжный шестимоторный самолет компании Stratolaunch Systems совершил первый полет. Воздушное судно взлетело с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса, передает
Как отметил астрофизик НАСА Томас Цурбухен на своей
WOW. First flight of the worlds largest airplane. History is made. @Stratolaunch @NASASpaceflight #stratolaunch pic.twitter.com/e7x0omxvVc— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.
A historic milestone for the #Stratolaunch team with this record setting aircraft taking flight! This is about going to the edge of space and beyond!— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 13 апреля 2019 г.
I only wish the late @PaulGAllen could see this - his memory and impact lives on. https://t.co/h1VXQujsPk
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».