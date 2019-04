Самый большой в мире самолет совершил первый полет

Двухфюзеляжный шестимоторный самолет компании Stratolaunch Systems совершил первый полет. Воздушное судно взлетело с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса, передает РИА Новости .

Как отметил астрофизик НАСА Томас Цурбухен на своей странице в Twitter, событие является историческим, поскольку речь идет о том, чтобы отправить самолет в космос.

A historic milestone for the #Stratolaunch team with this record setting aircraft taking flight! This is about going to the edge of space and beyond!



I only wish the late @PaulGAllen could see this - his memory and impact lives on. https://t.co/h1VXQujsPk