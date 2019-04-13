Рязанский бизнесмен заплатил два миллиона налога, испугавшись уголовного дела

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Рязанский предприниматель не заплатил в бюджет налоги на более 950 тысяч рублей, из-за чего на него завели уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ. Об этом сообщила
Установлено, что в период с апреля по сентябрь 2017 года рязанец, занимающийся производством мяса и оптовой торговлей, поставил в адрес одной из рязанских организаций продукцию на сумму около 9,6 миллионов рублей.
Нарушитель не представил в налоговый орган декларации по НДС и не уплатил налог.
Позже подозреваемый полностью возместил почти два миллиона в бюджет. Уголовное дело прекратили.
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