Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:46, 13 апреля 2019 311
 0    0

Рязанский бизнесмен заплатил два миллиона налога, испугавшись уголовного дела

Рязанский бизнесмен заплатил два миллиона налога, испугавшись уголовного дела

Рязанский предприниматель не заплатил в бюджет налоги на более 950 тысяч рублей, из-за чего на него завели уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что в период с апреля по сентябрь 2017 года рязанец, занимающийся производством мяса и оптовой торговлей, поставил в адрес одной из рязанских организаций продукцию на сумму около 9,6 миллионов рублей.

Нарушитель не представил в налоговый орган декларации по НДС и не уплатил налог.

Позже подозреваемый полностью возместил почти два миллиона в бюджет. Уголовное дело прекратили.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Нас много, но нас все меньше. Что спасет Рязанскую область от вымирания

Нас много, но нас все меньше. Что спасет Рязанскую область от вымирания 5

Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 55 054
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
17:36, 30 марта 2019 39 539
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 11
10:26, 8 апреля 2019 37 055
В Рязани школьник покончил с собой 5
18:31, 30 марта 2019 29 789
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 20
20:03, 31 марта 2019 20 642
На Бали погибла россиянка 1
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум