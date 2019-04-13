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20:06, 13 апреля 2019 378
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Российские туристы пострадали на аттракционе на Кипре

Российские туристы пострадали на аттракционе на Кипре

Женщина и семилетний ребенок из России пострадали в несчастном случае на Кипре. Раненых доставили в частную клинику в Паралимни, а затем перевели в специализированный медицинский центр, передает РИА Новости со ссылкой на кипрский телеканал Alpha.

Случай произошел в пятницу, 12 апреля. Сиденье на каруселях ударилось об ограждение.

44-летняя женщина получила травму левого колена, перелом правой руки и черепно-мозговую травму, у мальчика открытый перелом правой ступни.

Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

Местная полиция предположила, что несчастный случай произошел из-за ошибки оператора, который неправильно установил карусель.


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