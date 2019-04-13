Российские туристы пострадали на аттракционе на Кипре

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Женщина и семилетний ребенок из России пострадали в несчастном случае на Кипре. Раненых доставили в частную клинику в Паралимни, а затем перевели в специализированный медицинский центр, передает
Случай произошел в пятницу, 12 апреля. Сиденье на каруселях ударилось об ограждение.
44-летняя женщина получила травму левого колена, перелом правой руки и черепно-мозговую травму, у мальчика открытый перелом правой ступни.
Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.
Местная полиция предположила, что несчастный случай произошел из-за ошибки оператора, который неправильно установил карусель.
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