Очевидцы рассказали подробности операции по ликвидации боевиков в Тюмени

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Жильцы домов на Амурской улице в Тюмени рассказали, как проходила операция по ликвидации боевиков. Об этом передает
Их ликвидировали в доме, который был выставлен на продажу в марте этого года.
Сосед владельца дома рассказал, что мужчина переехал в Тюмень со своим отцом 10 лет назад. Он отметил, что «не может сказать о нем ничего плохого».
Одна из женщин, живущих на этой же улице также высказалась, что не замечала за владельцем дома «ничего плохого».
«Тут сначала воду, газ и свет все отключили, а потом нас стали из домов собирать в лицей. А потом уже услышала вначале один хлопок, потом второй, потом очереди пошли», — рассказала она.
Ранее
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