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11:09, 13 апреля 2019 204
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Названы самые популярные новые иномарки

Названы самые популярные новые иномарки

Названы самые популярные новые иномарки. Рейтинг по итогам первого квартала 2019 года опубликовало агентство «Автостат».

На первом месте расположился корейский седан KIA Rio. За отчетный период продали 22,3 тысячи экземпляров

Второе и третье места заняли две модели корейского автопроизводителя Hyundai — Creta (16,8 тысячи) и Solaris (14,2 тысячи).

На четвертой строчке немецкий Volkswagen Polo (11,8 тысячи).

Замкнул пятерку французский кроссовер Renault Duster, которому отдали предпочтение 8,3 тысячи россиян.

В топ-10 также вошли Toyota Camry (8,3 тысячи), Skoda Rapid (8 тысяч), Renault Logan (7,9 тысячи), KIA Sportage (7,7 тысячи) и Volkswagen Tiguan с показателем в 7,3 тысячи проданных экземпляров.


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