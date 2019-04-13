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Названы самые популярные новые иномарки. Рейтинг по итогам первого квартала 2019 года опубликовало агентство «
На первом месте расположился корейский седан KIA Rio. За отчетный период продали 22,3 тысячи экземпляров
Второе и третье места заняли две модели корейского автопроизводителя Hyundai — Creta (16,8 тысячи) и Solaris (14,2 тысячи).
На четвертой строчке немецкий Volkswagen Polo (11,8 тысячи).
Замкнул пятерку французский кроссовер Renault Duster, которому отдали предпочтение 8,3 тысячи россиян.
В топ-10 также вошли Toyota Camry (8,3 тысячи), Skoda Rapid (8 тысяч), Renault Logan (7,9 тысячи), KIA Sportage (7,7 тысячи) и Volkswagen Tiguan с показателем в 7,3 тысячи проданных экземпляров.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.