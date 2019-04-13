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8:10, 13 апреля 2019 507
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МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре

МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре

Рязанцев предупредили о сильном ветре. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионльного ГУ МЧС.

По данным синоптиков, днем в субботу, 13 апреля, ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 12-17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в этот день также ожидаются дождь и мокрый снег.


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