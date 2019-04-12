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Во Владимире назначили нового прокурора. Им стал Алексей Грошенков, сообщил
По инфомрации портала «
Справка
Алексей Грошенков работает в органах прокуратуры Владимирской области с сентября 2002 года: следователь, старший следователь прокуратуры Судогодского района, прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания прокуратуры области, старший следователь отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры области, заместитель начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания прокуратуры области, старший помощник прокурора области по организационным вопросам и контролю исполнения, Суздальский межрайонный прокурор.
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