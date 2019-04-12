Владимирская топливная компания подозревается в неуплате десяти миллионов налогов

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Владимирская топливная компания «Регионнефтегаз» подозревается в неуплате налогов, говорится на
Установлено, что во втором квартале 2018 года предприятие предоставило декларацию в налоговый орган с ложными сведениями.
Проверка показала, что документально есть факт заключения организации договора с предприятием, не осуществляющим хозяйственную деятельность, и имеющим фиктивный юридический адрес в Республике Алания.
«Руководители владимирского предприятия применили фиктивный документооборот на якобы осуществленную поставку продукции, в том числе бензина и дизельного топлива», — рассказали следователи.
Государству причинен прямой ущерб в размере около десяти миллионов рублей.
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«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»