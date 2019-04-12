В Тульской области уволят учительницу, ударившую ученика линейкой

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В Тульской области уволят учительницу, которая ударила по спине и обозвала школьника, пишет
Видео с названием «Палка и оскорбления — залог успеха» опубликовали 10 апреля в YouTube. Ролик записали в одной из школ Новомосковска на уроке геометрии. На записанных кадрах женщина ударила ученика по спине из-за ошибки в ответе у доски. Утверждается, что подобным образом она ведет себя систематически.
Следователи и прокуратура начали проверки по данному факту.
Согласно данным на сайте школы, женщина преподает черчение и работает социальным педагогом, имеет высшую категорию, педагогический стаж около 25 лет и ряд поощрений.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».