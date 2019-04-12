В Тульской области столкнулись «Киа» и «десятка», есть пострадавшие

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В пятницу, 12 апреля, в 15:28, в Тульской области на 270-м километре трассы М-2 «Крым» столкнулись Kia Ceed и ВАЗ-2110. Об этом сообщила
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
В аварии есть пострадавшие.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось три человека личного состава и один расчет.
Фото пресс-службы Тульской области
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