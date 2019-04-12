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В четверг, 11 апреля, в Тульской области мужчина на мопеде опрокинулся в кювет, пишут «
Авария произошла на 14-ом километре трассы «Ясногорск — Федяшево — Ревякино». 43-летний мужчина, управляя мопедом Racer СМ110 без госномера съехал в кювет и опрокинулся. «Прав» у мужчины не оказалось.
Также известно, что в момент происшествия водитель был без шлема.
В результате аварии водитель получил телесные повреждения, ему оказали медпомощь.
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