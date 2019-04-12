В тульском баре посетители устроили поножовщину

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В тульском баре «Гудвин» посетители устроили поножовщину, пишут «
На место происшествия выезжала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
Сотрудники вызвали «скорую» мужчине с ножевым ранением в области живота.
«Охранник бара пояснил, что в компании отдыхающих возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленники скрылись в многоэтажках», — говорится в сообщении.
После этого силовики нашли и задержали двух мужчин, у одного из которых нашли нож.
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