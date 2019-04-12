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В Тамбовской области в массовой аварии пострадали три человека. Об этом сообщила
Авария произошла в четверг, 11 апреля, на 487-м километре трассы Р-22 «Каспий».
Водитель автомобиля Ford Transit не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущим впереди автомобилем Lifan, который по инерции продолжил движение и столкнулся сMercedec Sprinter.
В результате аварии водителю Lifan, а также двум пассажиркам: женщине 1974 года рождения и двенадцатилетней девочке оказали медпомощь на месте происшествия.
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