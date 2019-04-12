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11:42, 12 апреля 2019 242
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В шацкой больнице у школьницы украли телефон

В шацкой больнице у школьницы украли телефон

В Шацке задержали злоумышленника, подозреваемого в хищении телефона у 14-летней школьницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась мать пострадавшей, которая сообщила, что у ее 14-летней дочери украли телефон в больнице. Подросток ждала очереди на прием, а когда ее вызвали, заторопилась и оставила телефон на скамейке в коридоре.

Выйдя из кабинета, школьница не нашла телефон «и очень расстроилась», отметили в сообщении.

Полиция выяснила, что около девочки в очереди сидел молодой мужчина, который в какой-то момент поспешил уйти.

Оперативники опросили некоторых жителей Шацка и установили, что к краже может быть причастен 26-летний местный житель.

Его разыскали и нашли в его жилище украденный смартфон. Похищенное изъяли.

«Злоумышленник пытался оправдаться, что не видел хозяйки телефона, но он мог оставить находку администрации больницы, которая вернула бы смартфон владелице, или попытаться связать с владелицей телефона через ее друзей или родственников. Однако мужчина решил оставить чужой телефон себе», — говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что такое деяние квалифицируется как кража.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.


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