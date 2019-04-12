В Сараях пьяный водитель скрылся с места ДТП

Около 20:00 в четверг, 11 апреля, в Сараях в житель райцентра на Chevrolet столкнулся с «десяткой», за рулем которой была девушка. Об этом пишет ИД « Пресса ».

В аварии никто не пострадал.

Как рассказал инспектор ГИБДД МО МВД России «Сараевский» Игорь Худяков, водителя иномарки уже два раза лишали прав и оба раза за «пьяное» вождение. Во второй раз на него возбуждали уголовное дело.

В этот раз мужчина скрылся с места ДТП.

По словам пострадавшей, водитель был пьян.

«Но водитель утверждает, что выпил после случившегося, а в момент столкновения был абсолютно трезв. Даже если это и так избежать наказания ему не удастся», — говорится в сообщении.

Ему грозит до двух лет лишения свободы и штраф 30 тысяч рублей, а также еще год за то, что уехал с места происшествия.

За употребление спиртных напитков после совершения ДТП

За употребление спиртных напитков после совершения ДТП предусмотрено наказание по ст. 12.27 ч. 2 КаАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), то есть от полутора до двух лет лишения свободы и штраф 30 тысяч рублей. Плюс еще год за то, что уехал с места происшествия.