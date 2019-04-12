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14:36, 12 апреля 2019 1 525
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В Рязани закрыли подпольное производство сигарет. Видео

В Рязани закрыли подпольное производство сигарет. Видео

В Рязани закрыли подпольный цех по производству табачной продукции. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Полиция провела 13 обысков на территории Рязанской и Московской областей во время расследования уголовного дела, которое возбудили в марте текущего года.

Оперативники установили, что цех располагался на территории складских помещений в Рязани, а фальсификат хранили в Подмосковье.

В зданиях располагалась технологическая линия полного цикла по производству табачной продукции.

Полиция изъяла не менее 1,8 миллиона пачек сигарет известных брендов, в том числе с поддельными акцизными марками, более 40 тонн комплектующих для производства табачной продукции, порядка 1,5 миллиона пачек фальсифицированной табачной продукции, поддельные акцизные марки и другие предметы.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ.

Задержаны восемь предполагаемых участников группы, их заключили под стражу.

Расследование продолжается.


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