В Рязани закрыли подпольное производство сигарет. Видео

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В Рязани закрыли подпольный цех по производству табачной продукции. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
Полиция провела 13 обысков на территории Рязанской и Московской областей во время расследования уголовного дела, которое возбудили в марте текущего года.
Оперативники установили, что цех располагался на территории складских помещений в Рязани, а фальсификат хранили в Подмосковье.
В зданиях располагалась технологическая линия полного цикла по производству табачной продукции.
Полиция изъяла не менее 1,8 миллиона пачек сигарет известных брендов, в том числе с поддельными акцизными марками, более 40 тонн комплектующих для производства табачной продукции, порядка 1,5 миллиона пачек фальсифицированной табачной продукции, поддельные акцизные марки и другие предметы.
Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ.
Задержаны восемь предполагаемых участников группы, их заключили под стражу.
Расследование продолжается.
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