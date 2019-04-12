В Рязани на месяц изменят движение маршрутки №41

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В Рязани из-за ремонта теплотрассы на улице Грибоедова изменится движение маршрутки №41. Об этом сообщил
Движение закроют на участке от дома №4 на площади 26 Бакинских Комиссаров до дома №63 по улице Грибоедова с 09:00 15 апреля до 20:00 15 мая.
Из-за этого изменится движение маршруток №41:
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».