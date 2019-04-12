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16:33, 12 апреля 2019 400
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В Рязани на месяц изменят движение маршрутки №41

В Рязани на месяц изменят движение маршрутки №41

В Рязани из-за ремонта теплотрассы на улице Грибоедова изменится движение маршрутки №41. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Движение закроют на участке от дома №4 на площади 26 Бакинских Комиссаров до дома №63 по улице Грибоедова с 09:00 15 апреля до 20:00 15 мая.

Из-за этого изменится движение маршруток №41:

  • при движении по Кремлевскому Валу от Соборной площади маршрутки будут следовать по проезду Речников, улице Затинной, улицы Свободы до остановки «площадь Свободы», далее — по своему маршруту;
  • при движении по улице Свободы от Торгового городка автобусы поедут до остановки «площадь Свободы» далее по улице Свободы, улице Затинной, проезду Речников, Кремлевскому Валу, далее — по своему маршруту.

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