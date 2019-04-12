В Рязани мусоровоз застрял в асфальте. Фото

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В Рязани засняли мусоровоз, застрявший в асфальте. Фото опубликовано «ВКонтакте» в пятницу, 12 апреля.
По информации автора снимка, инцидент произошел в одном из дворов Горрощи.
«Ох уж эти дворы в Роще, опять провалился мусоровоз», — написал он.
Фото
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.