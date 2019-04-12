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11:41, 12 апреля 2019 387
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В понедельник на пяти улицах Горрощи отключат свет

В понедельник на пяти улицах Горрощи отключат свет

В понедельник, 15 апреля, на пяти улицах Горрощи отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица 3-я Линия, дома 10-а, 11, 47, дома с 17 по 27 (нечетная сторона), дома с 12 по 16 (четная сторона), дома 20, 22;
  • улица Стройкова, дома с 42 по 50 (четная сторона);
  • улица 2-я Линия, дома 13, 17, 19, 21, 23, 24, 34, 36, 38, 40, 44;
  • улица Ленинского Комсомола, дома с 44 по 52;
  • улица Татарская, дома 42, 46, 21.

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