В Липецкой области задержали подростка, изнасиловавшего приятеля шваброй

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В Липецкой области задержали 17-летнего подростка, который изнасиловал 16-летнего приятеля шваброй, сообщил
По данным следствия, с 6 на 7 марта 2019 года подросток, находясь в арендованном доме в компании молодых людей, воспользовался беспомощным состоянием своего сокурсника и «совершил насильственные действия сексуального характера, причинив тяжкий вред здоровью».
После этого потерпевшего доставили в больницу. Благодаря оказанной медпомощи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Расследование уголовного дела продолжается.
Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее местные СМИ сообщали, что «
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.