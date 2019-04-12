В Липецкой области два человека погибли в перевернувшейся легковушке

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В четверг, 11 апреля, в Липецкой области на трассе «Данков — Теплое — Воскресенское» перевернулась легковушка, сообщила
По предварительным данным, 44-летний водитель за рулем «ВАЗ-21099» не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет.
В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель и 56-летний пассажир.
Фото пресс-службы ГИБДД
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».