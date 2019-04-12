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16:53, 12 апреля 2019 123
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В Липецке обрушилась часть стены общежития

В Липецке обрушилась часть стены общежития

В Липецке в районе площади Мира обрушилась часть стены общежития. Отвалились фрагменты кирпичной кладки, пишут «Известия».

Отмечается, что никто не пострадал, но есть угроза дальнейшего обрушения.

По информации GOROD48, обрушение стены заметили сотрудники фонда капремонта во время инспекции объекта.

Ранее стало известно, что в городе установят видеонаблюдение за объектами капремонта. Местные жители смогут следить за работами в режиме онлайн.


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1 день назад
Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»

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