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10:05, 12 апреля 2019 280

В автосалоне Форд Лидер действует спецпредложение на коммерческие автомобили Ford

В автосалоне Форд Лидер действует спецпредложение на коммерческие автомобили Ford

В автосалоне Форд Лидер действует акция на коммерческие автомобили Ford.

«Продажа коммерческого транспорта — одно из основных и самых успешных направлений деятельности Ford в России. Ford Transit — легендарная коммерческая модель с более чем 50-летней историей. На протяжении последних лет Ford Transit является лидером продаж на российском рынке LCV среди иностранных брендов», — рассказали представители салона Форд Лидер.

Среди плюсов Ford Transit специалисты назвали:

  • самую низкую стоимость владения по результатам независимого исследования;
  • возможность выбора версий со средней, длинной и сверхдлинной базой, с передним, задним и полным приводом;
  • широкий выбор автомобилей с надстройками на базе шасси Ford Transit;
  • свыше 55 специальных модификаций различного предназначения, от автомобилей скорой помощи до мобильных офисов и автолавок;
  • экономичные современные турбодизели мощностью 125-155 л.с. и 6-ступенчатая КП;
  • удобное водительское место и электронные системы безопасности в базовом оснащении;
  • продуманный грузовой отсек автомобиля с необходимыми опциями для перевозки грузов уже в базовой комплектации;
  • широкая дилерская сеть специализированных центров продаж и обслуживания коммерческих автомобилей — «Transit Центров»;
  • сервисные контракты на ТО и максимум на весь срок эксплуатации;
  • высокая остаточная стоимость и выгодные условия по Trade-in.

Приобрести Ford Transit рязанцы могут в лизинг, а также по программам Trade-in, Ford Credit для Transit и Ford Credit для Custom. Более подробная информация доступна на сайте.

Адрес автосалона Форд Лидер: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл». График работы с 8:00 до 20:00 ежедневно, телефон +7 4912 503-403.


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