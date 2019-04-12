В автосалоне Форд Лидер действует спецпредложение на коммерческие автомобили Ford

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В автосалоне
«Продажа коммерческого транспорта — одно из основных и самых успешных направлений деятельности Ford в России. Ford Transit — легендарная коммерческая модель с более чем 50-летней историей. На протяжении последних лет Ford Transit является лидером продаж на российском рынке LCV среди иностранных брендов», — рассказали представители салона Форд Лидер.
Среди плюсов Ford Transit специалисты назвали:
Приобрести Ford Transit рязанцы могут в лизинг, а также по программам Trade-in, Ford Credit для Transit и Ford Credit для Custom. Более подробная информация доступна на
Адрес автосалона Форд Лидер: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл». График работы с 8:00 до 20:00 ежедневно, телефон +7 4912 503-403.
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«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»