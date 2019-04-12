В 2019 году с рязанских должников за газ взыскали 18 миллионов рублей

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Фото: Pixabay.com
В 2019 году с рязанских должников взыскали 18 миллионов рублей за газ. Об этом сообщил
За первый квартал 2019 года рязанские судебные приставы возбудили 996 исполнительных производств на сумму 12,4 миллиона рублей. С должников взыскали 18,3 миллиона.
В адрес неплательщиков регулярно проводят автодозвоны, направляют уведомления о наличии задолженности и необходимости ее погашения.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.