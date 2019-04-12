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14:12, 12 апреля 2019 546
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В 2019 году с рязанских должников за газ взыскали 18 миллионов рублей

В 2019 году с рязанских должников за газ взыскали 18 миллионов рублей

Фото: Pixabay.com

В 2019 году с рязанских должников взыскали 18 миллионов рублей за газ. Об этом сообщил сайт компании «Газпром межрегионгаз Рязань».

За первый квартал 2019 года рязанские судебные приставы возбудили 996 исполнительных производств на сумму 12,4 миллиона рублей. С должников взыскали 18,3 миллиона.

В адрес неплательщиков регулярно проводят автодозвоны, направляют уведомления о наличии задолженности и необходимости ее погашения.


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