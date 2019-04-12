Скопинца осудили за хранение обреза его друга

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Скопинцу, который незаконно
Известно, что в июне 2018 года 40-летний мужчина получил от знакомого обрез и оставил его у себя, не имея на это официального разрешения. Через некоторое время нарушитель избавился от оружия, передав его другому человеку.
В отношении скопинца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к условному заключению на год.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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