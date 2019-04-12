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Семерых калужан осудят за кражу нефти из цистерн. Об этом сообщила
По версии правоохранителей, фигуранты неоднократно перекачивали нефтепродукты из вагонов-цистерн, находящихся на железнодорожных путях.
«Каждый из участников организованной группы действовал согласно отведенной роли», — рассказали полицейские.
Общая сумма ущерба, причиненного собственнику имущества, составила более 685 тысяч рублей.
Уголовное дело по части 4 статьи 158 направили в суд для рассмотрения по существу.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».