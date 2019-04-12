RZN.info запустил космический тест

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12 апреля 1961 года Юрий Гагарин открыл дорогу к звездам. Теперь исследованиями космического пространства занимаются десятки ведущих стран мира.
Рязанская область, несмотря на свою относительно небольшую площадь, имеет прямое отношение к покорению околоземных орбит. Чтобы убедиться в этом, пройдите наш космический тест.
Читателям предстоит вспомнить кое-что из истории, а также испытать свой кругозор.
Пройти тест можно по
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».