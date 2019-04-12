Рязанке грозит два года тюрьмы за угрозу убийством подруги

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Фото: Pixabay.com
Полицейские предотвратили возможное убийство в селе Большие Можары. Об этом сообщил
К участковому обратилась 34-летняя жительница Сараевского района, которая сообщила, что ей угрожала убийством знакомая.
Выяснилось, что потерпевшая вечером пришла в гости к соседке. Во время застолья хозяйка дома приревновала гостью к своему сожителю. Женщине не понравилось, что мужчина в разговоре с соседкой шутил, и та смеялась. Неожиданно 29-летняя женщина повалила пострадавшую на пол, схватила кухонный нож и высказала угрозу убийством. Конфликт удалось нейтрализовать.
Теперь женщине грозит до двух лет тюрьмы.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.