Рязанка прописала у себя узбекистанца ради бесплатного ремонта и лишилась ста тысяч

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Рязанка незаконно прописала у себя узбекистанца, чтобы он сделал ей бесплатный ремонт. Об этом сообщил
Известно, что предложение поступило женщине в мае 2017 года. Понимая, что на самом деле иностранец не будет жить в ее квартире, рязанка согласилась.
Прописку нарушительница оформила через МФЦ.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, ей назначили штраф в сто тысяч рублей.
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