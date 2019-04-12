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9:20, 12 апреля 2019 153
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Рязанец выехал на встречку на Северной окружной. Видео

Рязанец выехал на встречку на Северной окружной. Видео

На Северной окружной «пятерка» выехала на встречку. Видео произошедшего опубликовано «ВКонтакте».

Автомобиль поехал по обочине по полосе в сторону Канищева.

«Новый объезд пробки, „Северка“! Смотреть на встречную дорогу», — прокомментировал автор видео.


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