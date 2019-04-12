Рязанец выехал на встречку на Северной окружной. Видео

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На Северной окружной «пятерка» выехала на встречку. Видео произошедшего опубликовано «ВКонтакте».
Автомобиль поехал по обочине по полосе в сторону Канищева.
«Новый объезд пробки, „Северка“! Смотреть на встречную дорогу», — прокомментировал автор видео.
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