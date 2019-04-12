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Фото: Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое. Он сказал об этом на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш», передает
«Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — сказал президент.
Он пояснил, что военная техника становится сложнее, как и задачи, которые стоят перед войсками.
Путин добавил, что некоторые страны все-таки не отказываются от призыва. Президент отметил, что «такая тенденция» есть и страна продолжит двигаться по ней.
Путин напомнил, что срок службы по призыву в России сейчас минимальный.
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