Просто космос. Промсвязьбанк запустил сервис с поздравлениями

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В пятницу, 12 апреля, Промсвязьбанк запустил сервис, с помощью которого рязанцы могут поздравить своих друзей и близких с Днем космонавтики. Сделать это можно бесплатно.
Пользователям предлагается написать имя адресата, указать его пол и выбрать, кем он является: выдумщиком, изобретателем, героем, другом, тусовщиком, музыкантом и так далее.
После того, как поздравление сгенерируется, им можно будет поделиться «ВКонтакте» или в Facebook.
Поздравить друзей можно по
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