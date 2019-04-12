Попавший в ДТП троллейбус перекрыл движение на Первомайском проспекте

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На Первомайском проспекте столкнулись маршрутка и троллейбус. Фото с места ДТП опубликовано в группе «
Как отметил очевидец, предположительно, маршрутка поворачивала налево с правого ряда и попала под троллейбус, который также поворачивал с улицы Дзержинского.
Из-за ДТП на Первомайском проспекте образовалась крупная пробка.
Движение затруднено от центрального автовокзала в сторону города. Скорость не превышает 3 километров в час. В сторону Московского района пробка образовалась от площади Ленина. Автомобили двигаются со скоростью не более 3-10 километров в час.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».