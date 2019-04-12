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Фото: Ru.wikipedia.org
Полицейские вернули угнанную машину тамбовчанину. Об этом сообщила
В четверг, 11 апреля, в дежурную часть поступило сообщение от 71-летнего пенсионера об угоне автомобиля Lada Largus. На место прибыли сотрудники и приступили к розыску автомобиля.
Легковушку нашли на улице Пушкарской в исправном состоянии. Сидевшего за рулем мужчину 1969 года рождения доставили в отдел полиции. Автомобиль вернули владельцу.
«В отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности», — рассказали стражи порядка.
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«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»