Под Владимиром подросток напал на мужчину из-за игры на гитаре

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Фото: Pixabay.com
16-летний житель города Гусь-Хрустальный напал на мужчину. Об этом сообщили на
Установлено, что в середине августа 2018 года во дворе жилого дома несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения стал выяснять отношения с мужчиной, проживавшим в этом доме.
«Выражая свое недовольство, в том числе тем, что мужчина во дворе играет на гитаре, подозреваемый нанес потерпевшему телесные повреждения», -рассказали следователи.
27-летнего пострадавшего доставили в больницы.
По данным следствия, подросток воспитывается в неполной семье, является учащимся колледжа, ранее судим, состоит на учетах органов системы профилактики и врача-специалиста по поводу «расстройства поведения».
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».