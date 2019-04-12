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Аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка узнали, какая доля всех российских денег находится в руках самых богатых людей страны. Об этом пишет «
В 2018 году на самые богатые 3% населения пришлось 89% всех финансовых активов, 92% срочных вкладов и 89% наличных сбережений.
За пять лет реальные доходы беднейшего населения несколько увеличились, еще больше выросла его задолженность, а основные финансовые активы сохранились на прежнем уровне, заключают аналитики.
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