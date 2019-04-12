В сети появился трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

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На фестивале Star Wars Celebration 2019 в Чикаго студия Disney показала первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн». Он завершит трилогию сиквелов космической саги.
Российская премьера девятого эпизода состоится 19 декабря.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.