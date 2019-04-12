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11:55, 12 апреля 2019 442
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Новую школу в Семчине построят рядом с гаражным кооперативом

Новую школу в Семчине построят рядом с гаражным кооперативом

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Новую школу в Семчине построят рядом с гаражным кооперативом. Об этом сообщили в четверг, 11 апреля на публичных слушаниях.

Жители микрорайона обсуждали участок площадью 34 367 квадратных метров, часть которого входит в зону делового назначения, где строительство школы разрешено условно.

Новые здания возведут по проекту Школы №75 и строящейся в Горроще.

Она будет состоять из четырех блоков: спортзалы, административный корпус, начальная и средняя школы. На территории также появится стадион с футбольным полем и баскетбольной площадкой. Вокруг школы сделают круговое движение.

Жители Семчина обеспокоились тем, что здание появится рядом с гаражами. Одни переживали за их снонс, а другие за безопасность детей. По словам одной из участниц слушаний, там собираются маргинальные личности.

Начальник управления капитального строительства Елена Буданова заверила, что сносить гаражи не будут. Она отметила, что территорию для проезда к школе предоставят застройщики из собственных земель.

Завершить строительство планируют в 2023 году.


© RZN.info

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