На Рязанском приборном заводе выбрали финалисток конкурса «Краса завода-2019»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ») провели отборочный этап конкурса творчества, красоты и грации «Краса завода-2019».
Молодые сотрудницы предприятия рассказали о себе в творческой форме, станцевали и устроили дефиле в черных платьях.
Решением жюри из восьми участниц в финал вышли пять: Алина Сонина, Светлана Звягина, Лилия Семкина, Лариса Голомазова и Татьяна Мишина. Они представят АО «ГРПЗ».
За корону победительницы конкурса «Краса завода» также поборются работницы ПАО завод «Красное знамя», АО «Рязанский Радиозавод», АО «360 авиационный ремонтный завод», АО «РКБ «Глобус».
«Традиционно организатором конкурса «Краса завода» выступает Государственный Рязанский приборный завод, — рассказал председатель Молодежного центра АО «ГРПЗ» Дмитрий Клиншов. — Это, пожалуй, самое яркое творческое мероприятие из всех, которые проводит предприятие. В этом году конкурс соберет самых талантливых представительниц рязанских промышленных предприятий уже в пятый раз. Уверен, зрители и болельщики получат массу незабываемых впечатлений и положительных эмоций. Желаю девушкам в полной мере проявить свои самые лучшие качества и подарить всем настоящий праздник!»
Финал конкурса «Краса завода-2019» пройдет 23 апреля во Дворце молодежи. Начало в 18:00, вход свободный.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ автосалоне Форд Лидер действует спецпредложение на коммерческие автомобили Ford
|
cледующая новость →В Рязани мусоровоз застрял в асфальте. Фото
В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».