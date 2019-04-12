Минтруд заявил о рекордном росте зарплат

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Фото: Pixabay.com
Средняя зарплата россиян выросла в среднем на 6,8% за прошедший год. Об этом пишет «
Глава Минтруда Максим Топилин отметил, что это самый высокий с 2012 года показатель.
При этом Росстат заявлял, что реальные доходы все-таки снизились на 0,2% по сравнению с 2017 годом.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, к 2020 году реальные доходы россиян вырастут на 2%. К 2021 году, по прогнозу ведомства, показатель вырастет на 2,7%, но позже, до 2024 года, зарплаты расти перестанут совсем.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».