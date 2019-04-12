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17:37, 12 апреля 2019 1 469
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 13-14 апреля

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 13-14 апреля

Перед очередными выходными мы традиционно расскажем о культурных событиях, которые пройдут в нашем городе в ближайшее время.

В Театре Драмы состоится премьера — «Фауст» по мотивам знаменитого произведения Гете. В филармонии 13 апреля в рамках абонемента «Скрипка плюс» состоится концерт, на котором зрители услышат необычный дуэт — скрипку и арфу.

В библиотеке имени Горького 14 апреля состоится концерт Алексея Свиридова и Натальи Нелюбиной под названием «Песня остается с человеком». В кафе-клубе «Старый парк» 14 апреля выступит Екатерина Унгвари.

В клубе Svoboda 14 апреля рязанские рок-музыканты соберутся на фестиваль Rock Star Fest, чтобы вспомнить арт-клуб «Планетарий». А в кафе «Фонтан» выступит поэтесса Анна «Лемерт» Долгарева.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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