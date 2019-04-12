Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 13-14 апреля

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Перед очередными выходными мы традиционно расскажем о культурных событиях, которые пройдут в нашем городе в ближайшее время.
В Театре Драмы состоится премьера — «
В библиотеке имени Горького 14 апреля состоится концерт Алексея Свиридова и Натальи Нелюбиной под названием «
В клубе Svoboda 14 апреля рязанские рок-музыканты соберутся на фестиваль
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».