«Клопы и тараканы толпами ходят». Пациент рязанской БСМП пожаловался на антисанитарию в палатах

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Пациент рязанской БСМП пожаловался на антисанитарию в палатах. Пост размещен в группе «ВКонтакте» «
Фото и видео сделаны в отделении гнойной хирургии на пятом этаже БСМП.
«Многие вынуждены лежать по два-три месяца. Клопы и тараканы толпами ходят, антисанитария жуткая. Никому нет дела. На фото — кровавые следы на постели от укусов клопов», — написал автор поста.
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