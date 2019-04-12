Карабасов приблизился к Рокотянской в медиарейтинге глав ЦФО

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По итогам марта Сергей Карабасов потерял девять строчек медиарейтинга руководителей столиц субъектов ЦФО, составленным компанией «Медиалогия». И.о. мэра Рязани занял 15 место из 31. Глава города Юлия Рокотянская уступила три позиции и заняла 17-ю строчку.
В мартовский список не вошел экс-глава Липецка, который досрочно подал в отставку 14 марта.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 50 тысяч СМИ.
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