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16:03, 12 апреля 2019 332
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Карабасов приблизился к Рокотянской в медиарейтинге глав ЦФО

Карабасов приблизился к Рокотянской в медиарейтинге глав ЦФО

По итогам марта Сергей Карабасов потерял девять строчек медиарейтинга руководителей столиц субъектов ЦФО, составленным компанией «Медиалогия». И.о. мэра Рязани занял 15 место из 31. Глава города Юлия Рокотянская уступила три позиции и заняла 17-ю строчку.

В мартовский список не вошел экс-глава Липецка, который досрочно подал в отставку 14 марта.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 50 тысяч СМИ.


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