В Канищеве столкнулись две «легковушки». Видео

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ДТП в Канищеве попало на камеры дорожного наблюдения. Видео было опубликовано на Youtube-канале «
Авария произошла на пересечении улиц Бирюзова и Интернациональной.
На записи видно, что автомобилист хотел перестроиться в соседний ряд, когда тот начал движение.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.