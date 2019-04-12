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8:53, 12 апреля 2019 398
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Дело об изнасиловании ряжской пенсионерки в заброшенном кафе передали в суд

Дело об изнасиловании ряжской пенсионерки в заброшенном кафе передали в суд

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 24-летнего жителя Ряжска, обвиняемого в изнасиловании 55-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел в ночь на 24 декабря 2018 года. Обвиняемый был пьян. Он встретил 55-летнюю женщину, которая шла на работу, и напал на нее.

Угрожая потерпевшей убийством, изнасиловал ее, а также «совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера».

Злоумышленник скрылся до приезда полиции. Подозреваемого нашли по «горячим следам».

Дела возбудили по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование), пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

За каждое из совершенных преступлений обвиняемому суд может назначить мужчине до 10 лет лишения свободы.


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