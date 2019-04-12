Дело об изнасиловании ряжской пенсионерки в заброшенном кафе передали в суд

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В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 24-летнего жителя Ряжска, обвиняемого в изнасиловании 55-летней женщины. Об этом сообщила
Случай
Угрожая потерпевшей убийством,
Злоумышленник
Дела возбудили по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование), пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
За каждое из совершенных преступлений обвиняемому суд может назначить мужчине до 10 лет лишения свободы.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».