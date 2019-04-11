Житель Тульской области продавал рязанцам несуществующие товары через интернет

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Рязанские полицийские задержали жителя Тульской области, который продавал рязанцам несуществующие товары через сайт объявлений. Об этом сообщила
В полицию обратился 34-летний рязанец, который перевел за игровую приставку больше семи тысяч рублей продавцу, но так и не дождался товара. После этого владелец станции не выходил на связь.
Полицейские выехали в соседний регион, разыскали и задержали 23-летнего жителя Тульской области.
По предварительным данным, задержанный причастен к нескольким аналогичным преступлениям. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.
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