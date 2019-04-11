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14:17, 11 апреля 2019 240
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Житель Тульской области продавал рязанцам несуществующие товары через интернет

Житель Тульской области продавал рязанцам несуществующие товары через интернет

Рязанские полицийские задержали жителя Тульской области, который продавал рязанцам несуществующие товары через сайт объявлений. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 34-летний рязанец, который перевел за игровую приставку больше семи тысяч рублей продавцу, но так и не дождался товара. После этого владелец станции не выходил на связь.

Полицейские выехали в соседний регион, разыскали и задержали 23-летнего жителя Тульской области.

По предварительным данным, задержанный причастен к нескольким аналогичным преступлениям. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.


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