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Житель Спасска зашел в магазин за цветами, а вышел с телефоном продавца. Об этом сообщила
Известно, что мужчина заказал два букета. Пока флорист собирала композиции, злоумышленник взял со стола ее телефон.
Получив цветы, нарушитель оплатил их и ушел из магазина с украденным аппаратом в кармане.
В отношении жителя Спасска возбудили дело по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ. В суде он полностью признал вину. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.
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