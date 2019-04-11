Жительницу Липецкой области лишили родительских прав за пьянство и избиение детей

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Жительницу Липецкой области родительских прав в отношении 10-летнего сына. Об этом сообщили на
По данным ведомства, женщина на протяжении нескольких лет не работала и выпивала. В 2016 году органы опеки поставили ее на учет.
«Неадекватное и агрессивное поведение матери нередко вынуждало принимать меры к защите ребенка», — говорится в сообщении.
Несмотря на то, что женщина более 10 раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, своего поведения по отношению к сыну она не изменила.
Кроме того, в отношении матери возбудили уголовные дела из-за угрозы убийством в адрес старшей дочери и легкого причинения вреда здоровья сыну.
Прокурор обратился в суд с требованием лишить ответчицу родительских прав в отношении сына, взыскав алименты на его содержание.
Требования прокурора удовлетворили в полном объеме. Мальчика передадут в органы опеки.
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