Законопроект об изоляции Рунета приняли во втором чтении

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Фото: Pixabay.com
Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об «автономном рунете». Об этом сообщил
Депутаты предполагают, что закон вступит в силу уже с 1 ноября 2019 года, а его отдельные положения — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — с 1 января 2021 года.
Затраты на исполнение закона правительство предварительно оценивает примерно в 30 миллиардов рублей.
«Попытки называть рассматриваемый законопроект „китайским файерволом“ не имеют ничего общего с сутью законодательной инициативы. Речь идет о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента интернета в условиях попыток оказать какое‑то воздействие на сеть извне Российской Федерации», — отметил Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Напомним, ранее появилась
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.