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12:31, 11 апреля 2019 274
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Законопроект об изоляции Рунета приняли во втором чтении

Законопроект об изоляции Рунета приняли во втором чтении

Фото: Pixabay.com

Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об «автономном рунете». Об этом сообщил сайт Государственной думы.

Депутаты предполагают, что закон вступит в силу уже с 1 ноября 2019 года, а его отдельные положения — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — с 1 января 2021 года.

Затраты на исполнение закона правительство предварительно оценивает примерно в 30 миллиардов рублей.

«Попытки называть рассматриваемый законопроект „китайским файерволом“ не имеют ничего общего с сутью законодательной инициативы. Речь идет о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента интернета в условиях попыток оказать какое‑то воздействие на сеть извне Российской Федерации», — отметил Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Напомним, ранее появилась информация о том, будут ли работать зарубежные сайты на территории России после введения этого закона.


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