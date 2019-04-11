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16:03, 11 апреля 2019 443
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Выпавший с пятого этажа рязанский подросток сможет ходить — врачи

Выпавший с пятого этажа рязанский подросток сможет ходить — врачи

Выпавший с пятого этажа 16-летний подросток сможет ходить. Позитивные прогнозы о восстановлении пациента журналистам телекомпании «Город» в четверг, 11 апреля, дали в ОДКБ имени Дмитриевой.

Юноша попал в больницу на прошлой неделе. У него диагностировали перелом таза, бедра, позвоночника и руки. Как отметила главврач больницы Инна Лебедева, в большинстве случаев с подобными сложными диагнозами отправляют в Москву. Пострадавшего решили прооперировать в Рязани.

«Обычно мы проводим этапные операции, сначала восстановление какого-то одного органа, потому другого, то есть последовательное восстановление костного скелета, — пояснила Лебедева. — В этом случае операция продолжалась три часа, поэтому было принято решение о одномоментном восстановлении двух костных оснований».

Операция прошла с минимальной кровопотерей. Юноша находится в стационаре на лечении. Оно займет около месяца, затем еще месяц уйдет на восстановление.

«Движение будет полностью восстановлено, то есть он будет ходить, будет таким же активным, как до получения травмы», — считает главврач ОДКБ.

В больнице отмечают, что пациент быстро идет на поправку.


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